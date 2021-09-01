Звездный стилист оценил свадебные наряды Моргенштерна и Диляры Зинатуллиной

Звездный стилист Лина Дембикова в разговоре с Life оценила костюмы Моргенштерна и его возлюбленной с их свадьбы, прошедшей в выходные. Она назвала их милыми и забавными.

Дембикова обратила внимание, что костюмы молодоженов отсылают к традиционным свадьбам из «российской глубинки». Стилист оценила юмор и похвалила наряды участников церемонии.

«Что касается их образов, серый костюм — беспроигрышный лидер, конечно, всегда в наших реалиях, но можно было дополнить это еще розовым галстуком, немножко с блеском. Тогда это все еще утрировало бы картинку», — отметила Дембикова про костюм рэпера.

Понравилось ей и платье невесты — несмотря на утрированную пышность, оно выглядит красиво и стильно.

«Невеста — тоже такая классическая российская, но при этом платье довольно сдержанное, довольно эстетичное. Несмотря на всю юмористическую нотку, сие празднование в целом выглядит довольно забавно и мило», — сказала стилист.

Отдельно она отметила наряд ведущей свадьбы Ксении Собчак, назвав его беспроигрышным и универсальным.