«Взял и похудел сам». Пластический хирург рассказал, что Моргенштерн планировал сделать липосакцию | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 02:15 Поделиться Telegram

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Viber «Взял и похудел сам». Пластический хирург рассказал, что Моргенштерн планировал сделать липосакцию Пластический хирург Хайдаров: рэпер Моргенштерн хотел сделать липосакцию. но похудел сам YouTube

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Российский рэпер Моргенштерн* в свое время хотел сделать липосакцию, но ему удалось самостоятельно привести себя в форму. Об этом рассказал звездный пластический хирург Тимур Хайдаров во время беседы с ведущей «360» Марусей Михейчик.

По словам Хайдарова, он общался с исполнителем хита Cadillac на открытии его ресторана. Моргенштерн* сам подошел к хирургу и признался, что желает пройти косметическую операцию по удалению жировых отложений. Тогда артист был плотного телосложения, однако он взял себя в руки и похудел без оперативного вмешательства.

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«Моргенштерн* думал о липосакции. Когда он открыл ресторан Kaif, я был первым гостем у него. Мы сидели, общались, он же был такой — „в теле“. И он сказал: „Я реально смотрел страницу [в соцсетях], думал, изучал. А потом он сам взял просто [похудел]“, — рассказал Хайдаров.

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Его самого сравнивают с рэпером, однако не из-за внешних данных, а из-за стремительно возросшей популярности. В Сети Хайдарова прозвали Моргенштерном* в хирургии.

«Честно, отлично отношусь к Алишеру, он большой молодец, чего он достиг. Понятно, что есть куча нюансов, мы их отбрасываем. Допустим, взять Бузову. Она тоже умничка, тоже молодец. Я к тому, что люди selfmade [сделавшие себя]— это всегда очень круто. А Моргенштерн* за быстрый срок взорвал свою индустрию. Вы посмотрите соцсети других хирургов — у них там все достаточно консервативно. А с селфи-палкой по операционной ходить — это интересно, для меня это творчество. Это позиционирование, продвижение себя», — пояснил хирург.

Он добавил, что человек должен уметь продавать себя.

* Алишера Моргенштерна по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.

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