Звездный диетолог оценил похудение Гарика Харламова

Звездный врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с NEWS.ru прокомментировала похудение комика Гарика Харламова. Он стал выглядеть заметно стройнее, а Павел Воля в одном из выпусков Comedy Club упомянул, что Харламов за лето сбросил 17 килограммов.

Королева похвалила старания комика и рассказала, что после определенного возраста начинать заниматься своим здоровьем абсолютно необходимо.

«Человек старше 35 лет должен перестать экспериментировать над своим здоровьем и, приняв решение, последовательно менять свою жизнь, полюбить здоровые продукты, рационально питаться, стать приверженцем физической активности, поддерживать форму, позитивно мыслить, не экономить на сне, проходить чек-апы, принимать витаминно-минеральные комплексы во избежание дефицита витаминов», — рассказала диетолог.

Она добавила, что речь идет не только о весе. Показателями здоровья являются хорошая работа мозга и всех систем организма, количество энергии. Диетолог напомнила, что худеть важно с помощью сбалансированного питания: «голодные» диеты плохо влияют на здоровье, а лишние килограммы после них чаще всего возвращаются.