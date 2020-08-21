Звездный диетолог назвал 5 продуктов для похудения

Первый из них — красная чечевица. По словам специалиста, эти бобовые легко усваиваются и состоят из полезного растительного белка, необходимого для похудения. Кроме того, знаменитости сбрасывают вес на имбире, а также на кумине, еще известном как зира. Эти специи улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм. Кумин можно добавлять в салаты и теплые блюда из бобовых и мяса, а имбирь — в различные напитки.

Кроме того, диетолог советует есть сыр тофу. Им можно перекусить, когда нет возможности приготовить чечевицу. Этот продукт хорошо сочетается с салатами и бутербродами.

Четвертое место в списке занимает сок алоэ. Эта жидкость содержит в себе около 200 полезных активных веществ. Еще она быстро выводит из организма шлаки и токсины. Такой сок помогает модели Анне Калашниковой поддерживать фигуру в отличной форме, призналась врач-диетолог.

Завершает топ зеленая гречка. Помимо стандартных вариантов, из нее можно сделать белковый коктейль для завтрака или перекуса вне дома.