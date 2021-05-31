Звездные жители дома на Арбате пожаловались на неуничтожаемых тараканов

Полчища тараканов стали постоянными жителями одного из домов на Арбате в Москве. Знаменитые жильцы уже несколько лет не могут избавиться от насекомых.

На неприятное соседство жалуются старшая сестра актрисы Анастасии Вертинской Марианна, телерадиоведущий Виктор Татарский и старшая по подъезду — внучка звездного модельера Вячеслава Зайцева Мария. Об этом они рассказали в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мария Зайцева отметила, что уже дважды собирала с жильцов по 10 тысяч рублей на травлю тараканов, но дезинсекция не помогает. Она предполагает, что насекомые лезут в квартиры, стоимость которых начинается от 25 миллионов рублей, из кафе на первом этаже здания.

«Тараканов очень много, они даже ко мне в кружку залазят», — пожаловалась внучка модельера.

В управляющей компании НТВ сообщили, что борются с тараканами, но уничтожить их пока не удается. Врач-дезинфектолог Дмитрий Вихров рассказал в передаче, что проблема кроется в старых коммуникациях центра Москвы. По его словам, по бокам в них растут водоросли, в которых обитают черные жирные американские тараканы.