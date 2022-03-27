Звездные критики спецоперации не отказались от выступлений в России

Ряд эстрадных певцов из РФ и Украины выступал с критикой спецоперации. При этом они заявили о готовности выступить в России на концертах и корпоративах.

Концертный директор певца Валерия Меладзе Сергей Луплов сказал, что его подопечный приедет на «закрытое мероприятие» за пять миллионов рублей. Стоимость указана за 45–50 минут работы. Разговор с помощником артиста опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Также стал доступен райдер певца. Меладзе требует обязательное наличие 12-летнего виски. Также есть пункты о выплате суточных в евро. В качестве трансфера необходимо предоставить свежую модель Mercedes.

Ранее Меладзе высказывал несогласие со спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины. Политическая позиция не стала для него поводом для отказа от выступлений на закрытых мероприятиях российских олигархов. Запланированные концертные туры по РФ певец все же отменил.

Певица Вера Брежнева, по данным РЕН ТВ, также готова выступить на корпоративе. Об этом рассказал ее концертный директор.

С подобным заявлением выступил и помощник украинского артиста Макса Барских. Певец, который ранее жестко высказывался о спецоперации и России, выразил готовность приехать на закрытое мероприятие. Возвращать деньги за билеты на его концерты он отказался.