Звездная зоозащита. В «Зеленой альтернативе» объяснили, зачем Дайнеко идет в Госдуму

Певица Виктория Дайнеко возглавит федеральный список партии «Зеленая альтернатива» на грядущих выборах в Госдуму. Пресс-секретарь партии Михаил Гайдай рассказал «360», что Дайнеко в случае избрания депутатом займется защитой прав животных.

В «Зеленой альтернативе» довольно долго вели переговоры с Дайнеко, но не афишировали их. Певица познакомилась с кандидатом от партии Кареном Даллакяном, когда решала проблему с пумой, проживающей в квартире ее соседа. Даллакян занимается не только политикой, но и возглавляет приют диких животных в Челябинске.

«Первое, с чем Виктория пойдет в Госдуму, — это тема зоозащиты. Возможно, в ближайшем будущем она станет одним из лиц российской зоозащиты. Это живой достаточно сегмент», — сказал пресс-секретарь «Зеленой альтернативы».

Звезда «Фабрики звезд» будет идти под номером один в федеральном списке партии.

«Так получилось, что у нас лидер партии достаточно демократичный. И в силу настроя на победу он уступил более медийным товарищам места в списке, то есть даже сам не пошел», — объяснил Гайдай.

Кроме Дайнеко, в список войдут многие активисты и спортсмены, в основном регионального уровня. В партии считают, что они разнообразят политическую палитру.

Изначально «Зеленая альтернатива» вела переговоры с рэпером Славой КПСС, но стороны не пришли к взаимопониманию.