Знаменитости 18 сентября 2023, 00:37 Звезде «Ворониных» потребовалась медицинская помощь после отравления арбузом Актриса Екатерина Волкова вызвала скорую помощь после отравления арбузом Telegram

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Актрисе Екатерине Волковой, сыгравшей главную роль в сериале «Воронины», потребовалась медицинская помощь после отравления арбузом. Об этом сообщила сама артистка в своем Telegram-канале.

В субботу, 16 сентября, Волкова написала, что резко почувствовала себя плохо после того, как поела арбуз. Актриса извинилась перед зрителями спектакля «Два мужа по цене одного» за то, что не сможет выйти на сцену.

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«Я не то, что выйти, я не могу сейчас даже выползти на сцену. Слава богу, меня может заменить другая актриса», — написала Волкова.

При этом вечером того же дня актриса все же сыграла в «Пигмалионе» — заменить ее было некем.

На следующий день после этого Волкова опубликовала в канале фотографию кареты скорой помощи и пожаловалась на «недоброе утро». Позже актриса сообщила, что ей сделали капельницу и она стала чувствовать себя лучше.

В сентябре 2021 года Екатерина Волкова призналась, что сталкивалась с домогательствами в своей карьере. По словам актрисы, ей удавалось аккуратно уходить от этой ситуации, избегая прямого конфликта. Такое поведение по отношению к женщинам Волкова назвала «свинством и скотством».