20 октября 2020, 13:59
Звезде «Форсажа» Брайану предъявили обвинения после нападения на девушку
Американскому актеру Закари Ти Брайану, который сыграл в «Форсаже», предъявили обвинения после нападения на возлюбленную. Накануне произошедшего мужчина развелся с женой, пишет DailyMail.
Пара была в браке 14 лет. С новой пассией у актера тоже не сложились отношения. По информации журналистов, у Брайана и его девушки произошел конфликт. Закари начал душить избранницу и отобрал у нее телефон, чтобы она не связалась с полицейскими, информирует сайт «Дни.ру».
Подруге знаменитости удалось выбраться из дома и спрятаться. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили мужчину на участке. Молодую пассию актера нашли в соседнем доме.
Звезде предъявили несколько обвинений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы.