Звезде «Форсажа» Брайану предъявили обвинения после нападения на девушку

Пара была в браке 14 лет. С новой пассией у актера тоже не сложились отношения. По информации журналистов, у Брайана и его девушки произошел конфликт. Закари начал душить избранницу и отобрал у нее телефон, чтобы она не связалась с полицейскими, информирует сайт «Дни.ру».

Подруге знаменитости удалось выбраться из дома и спрятаться. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили мужчину на участке. Молодую пассию актера нашли в соседнем доме.

Звезде предъявили несколько обвинений. Ему грозит наказание в виде лишения свободы.