Звезда «Закрытой школы» Муцениеце взяла интервью у детей о разводе

Актриса Агата Муцениеце, известная по сериалу «Закрытая школа», выложила в Instagram видео со своими детьми. В коротком ролике, который артистка назвала программой «Честный развод», она с улыбкой интересуется у Мии и Тимофея, как они отдохнули на море.

Ответы детей актриса не опубликовала.

Подписчики Муцениеце оценили ее юмор по отношению к бывшему мужу актеру Павлу Прилучному. Пара развелась в феврале этого года после девяти лет брака. Дети остались жить с матерью, но при этом общаются с отцом. В начале июля они все вместе отправились на отдых. Также к распавшейся семье присоединилась актриса Мирослава Карпович, которой приписывают роман с Прилучным.

«Молодец, Агата! Без трагедий, с юмором», — написала пользовательница julaidaros

«Просто богиня… Как тонко и красиво!» — восхищается anasyyyv.

«Ну детей-то зачем втягивать в этот хайп с разводом?» — недоумевает ekaterina.morozova12.

«Дети в непонятной ситуации. Они любят вас обоих и не смогут что-то сказать плохое ни про одного из вас. Оставьте их и не втягивайте в ваши распри», — советует gres_2008.

Ранее Муцениеце выкладывала в соцсети «интервью», которое взяла у своей собаки по кличке Кефир и кота по кличке Пуца.