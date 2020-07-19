Звезда «Закрытой школы» Муцениеце взяла интервью у детей о разводе
Ответы детей актриса не опубликовала.
Подписчики Муцениеце оценили ее юмор по отношению к бывшему мужу актеру Павлу Прилучному. Пара развелась в феврале этого года после девяти лет брака. Дети остались жить с матерью, но при этом общаются с отцом. В начале июля они все вместе отправились на отдых. Также к распавшейся семье присоединилась актриса Мирослава Карпович, которой приписывают роман с Прилучным.
«Молодец, Агата! Без трагедий, с юмором», — написала пользовательница julaidaros
«Просто богиня… Как тонко и красиво!» — восхищается anasyyyv.
«Ну детей-то зачем втягивать в этот хайп с разводом?» — недоумевает ekaterina.morozova12.
«Дети в непонятной ситуации. Они любят вас обоих и не смогут что-то сказать плохое ни про одного из вас. Оставьте их и не втягивайте в ваши распри», — советует gres_2008.
Ранее Муцениеце выкладывала в соцсети «интервью», которое взяла у своей собаки по кличке Кефир и кота по кличке Пуца.