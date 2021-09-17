Звезда «Зачарованных» рассказала о жизни с четвертой стадией рака

Шеннен Доэрти, наиболее известная по роли Прю Холливелл в сериале «Зачарованные», рассказала в интервью, как ей удается оставаться активной, работать и радоваться жизни, несмотря на терминальную стадию рака. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на журнал People.

10 октября на экраны выйдет фильм актрисы List of a Lifetime. Главная героиня, как и исполнительница роли, страдает онкологией. Она составляет список желаний, которые бы хотела исполнить до своей смерти. Шеннон уверена, что этот фильм поможет людям увидеть, что можно оставаться активным, даже несмотря на болезнь.

Сама актриса смирилась со своим диагнозом. Она рассказала, что никогда не упоминает о своей болезни в разговоре со знакомыми и старается жить так, как будто здорова. Ее близкие также отмечают, что Шеннон не производит впечатление тяжело больного человека.

«Я не говорю об этом. Точка», — сказала актриса.

Она добавила, что сама не стала бы составлять список желаний, как героиня фильма. Это только напоминало бы о приближающемся конце.

«Это означает, что я как бы пытаюсь все проверить, прежде чем мое время уйдет», — пояснила она.