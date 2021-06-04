Звезда «Зачарованных» рассказала о своей депрессии

47-летняя звезда культового сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн рассказала о своей депрессии, сообщили «Дни.ру».

«Зачарованные», сериал о сестрах-ведьмах, выходил на экраны с 1998 по 2006 год. Роль ведьмы Пейдж принесла Роуз Макгоуэн популярность, которая сохраняется до сих пор.

Макгоуэн рассказала о психологических проблемах у себя в Instagram. Актриса призналась, что в последнее время чувствует грусть и у нее нет сил выходить на связь с поклонниками. Она написала, что не хочет делать вид, что у нее все хорошо и изображать радость.

Депрессию актриса сравнила с «сильным зверем» и поддержала всех, кто тоже страдает этим заболеванием.

«Если вы страдаете [депрессией], я хочу, чтобы вы знали, что не одни. <…> Настанет день, когда печаль пройдет», — написала актриса.

Макгоуэн также написала, что надеется, что ее состояние временное и скоро она вернется в норму.

Депрессию психиатры называют бичом нашего века. Это психологическое заболевание характеризуется снижением настроения, апатией, нежеланием и невозможностью что-либо делать, тревогой и потерей интереса к жизни.