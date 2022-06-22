Звезда X Factor Том Манн рассказал о гибели своей невесты прямо в день свадьбы

Британский исполнитель Том Манн, получивший известность благодаря участию в шоу X Factor, рассказал, что потерял невесту. Девушка погибла в день их свадьбы. Об этом сообщило РИА ФАН.

Погибшей на момент смерти было 34 года. Певец посвятил возлюбленной большой пост в социальных сетях, в котором пообещал все равно носить обручальное кольцо.

«Я не могу поверить, что пишу эти слова, но моя дорогая Дэни — мой лучший друг, все для меня и даже больше, любовь всей моей жизни — скончалась ранним субботним утром. То, что должно было стать самым счастливым днем в нашей жизни, закончилось необратимым разбитым сердцем», — написал Манн.

Информации о том, почему погибла девушка, не поступало. Известно, что у пары есть общий ребенок.