Звезда «Ворониных» выступил против эмансипации женщин в России

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов заявил, что он против эмансипации женщин в России. Однако актер отметил, что имеет в виду «доброе» значение этого термина.

«Я против эмансипации. Не в оголтелом формате, а по-доброму, в гомеопатических дозах. Ну не надо женщинам идти туда, где грубость и жесткость. Зачем? Не очень люблю, к примеру, единоборства с участием женщин», — рассказал он в интервью StarHit.

Актер отметил, что как мужчине ему хочется поберечь девушек, чтобы они всегда оставались нежными. Тем не менее он обратил внимание на исключение — спортсменку-боксера Наталью Рагозину. Он назвал ее красавицей, жемчужиной и самородком.

«Не хотелось бы, чтоб это имело массовый характер. Никого не хочу обидеть, они искренне любят и занимаются спортом. Это я понимаю», — пояснил Дронов.

Актриса Екатерина Волкова — еще одна звезда «Ворониных» — ранее сообщила, что собирается отметить свою свадьбу через 11 лет после заключения брака. По ее словам, когда она вышла замуж за танцора Андрея Карпова, у них не было денег, чтобы пышно отпраздновать. Теперь пара собирается наверстать упущенное.