Звезда «Ворониных» рассказал о съемках с Игорем Савочкиным

Актер театра и кино Георгий Дронов, наиболее известный по сериалу «Воронины», рассказал «360» о съемках с Игорем Савочкиным. 58-летнего артиста не стало 17 ноября.

Актеры были коллегами по фильму «Ночной дозор» (2004). Несмотря на то, что они не были близки, их совместная работа запомнилась Дронову.

«Мы с Игорем пересекались всего несколько раз. Я не был лично с ним знаком, мы не дружили. Но на площадке он открылся как человек чистый и отзывчивый. Он легко шел на контакт. Жалко очень, что он ушел. Совсем мало сделал», — рассказал Дронов.

Актер передал соболезнования родным и близким умершего.

Игорь Савочкин скончался в среду, 17 ноября. По одной из версий, у него было заболевание печени, а также рак.

Артист успел попробовать себя в разных амплуа: он играл в театре, снимался в кино, работал диктором на радиостанции. В начале 2000-х он трудился в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». За это время Савочкин снялся в известной картине режиссера — «Ночной дозор».

Коллега актера по фильму «Тихая застава» Александр Алешкин назвал Игоря Савочкина своим «отцом в кино». По его словам, ушедший артист не умел фальшивить в кадре.