Звезда «Ворониных» раскрыла зарплаты актеров театра и кино

Екатерина Волкова, известная по главной роли в сериале «Воронины», рассказала, сколько получают в среднем актеры театра и кино. В частности, неузнаваемому артисту платят от 5-12 тысяч рублей за спектакль.

«За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч. Гонорар звезды выше, но это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион», — пояснила Волкова в Instagram.

Она отметила, что в кино оплачивается каждая съемочная сцена. Хорошую сумму можно получить за съемки в многосерийных проектах. Но и здесь все зависит от узнаваемости актера, а также от бюджета фильма и объема работы.

Начинающий актер за день получает от трех до семи тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мега-звезда — около 150-250 тысяч рублей.

Кроме того, актеры могут дополнительно заработать снимаясь в рекламе или размещая рекламные посты в социальных сетях.