Звезда «Ворониных» пожаловалась на преследование онлайн-маньяка

Неизвестный мужчина на протяжении года оскорбляет Волкову и ее поклонников на странице во «ВКонтакте». За день злоумышленник может оставить до 500 комментариев с угрозами и проклятиями.

«Вы себе представляете масштаб?» — поинтересовалась звезда.

Блокировать преследователя бесполезно, поскольку он создает новые аккаунты.

Волкова сравнила его действия с поведением маньяка. Помимо этого мужчина запугал всех подписчиков актрисы, пожаловалась она.

Звезда сериала «Воронины» призналась, что «натурально больные люди» пугают ее не на шутку. Актриса расстраивается из-за унижений, потому что обижают и ее поклонников, среди которых «много детей с неокрепшей психикой».

Звезда попросила совета у подписчиков. Она интересуется, стоит ли ей бояться «такого психа» и как поступить в такой ситуации. Волковой порекомендовали прислушаться к совету друзей и обратиться в полицию.