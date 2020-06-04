    04 июня 2020, 21:33

    Звезда «Ворониных» пожаловалась на преследование онлайн-маньяка

    Алена Макаренко

    Актрису Екатерину Волкову уже год преследует онлайн-маньяк. Об этом артистка рассказала в своем Instagram, сообщил сайт «Утро.ру».

    Неизвестный мужчина на протяжении года оскорбляет Волкову и ее поклонников на странице во «ВКонтакте». За день злоумышленник может оставить до 500 комментариев с угрозами и проклятиями.

    «Вы себе представляете масштаб?» — поинтересовалась звезда.

    Блокировать преследователя бесполезно, поскольку он создает новые аккаунты.

    Волкова сравнила его действия с поведением маньяка. Помимо этого мужчина запугал всех подписчиков актрисы, пожаловалась она.

    Звезда сериала «Воронины» призналась, что «натурально больные люди» пугают ее не на шутку. Актриса расстраивается из-за унижений, потому что обижают и ее поклонников, среди которых «много детей с неокрепшей психикой».

    Звезда попросила совета у подписчиков. Она интересуется, стоит ли ей бояться «такого психа» и как поступить в такой ситуации. Волковой порекомендовали прислушаться к совету друзей и обратиться в полицию.