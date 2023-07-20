20 июля 2023, 15:58
Звезда «Властелина колец» пригласил Зеленского вылечиться от наркозависимости
Актер Элайджа Вуд пригласил Зеленского в США на лечение от наркозависимости
Популярный американский актер Элайджа Вуд в социальной сети обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артист пригласил его в США на лечение от наркозависимости.
«Владимир, привет, это Элайджа! У тебя серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем. Надеюсь, что ты заботишься о себе, но у нас в США есть люди, готовые помочь», — сказал актер на видео, опубликованном в Instagram*.
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После этого руководство соцсети заблокировало страницу Вуда.
Актер известен по исполнению роли хоббита Фродо Бэггинса в эпопее «Властелин Колец».
Известный украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш заявил, что из-за увлечения Зеленского наркотиками врачам приходится поддерживать его жизнь. Бардаш обратил внимание на внешний вид украинского лидера и предположил, что президента бьют электрошоком.
*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.
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