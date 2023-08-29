Знаменитости 29 августа 2023, 16:17 Звезда «Вертинского» Алексей Филимонов заявил, что предпочитает играть злодеев

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Алексей Филимонов, получивший известность благодаря ролям в картинах «Кислород» и «Вертинский», сейчас принимает участие в съемках сериала о шпионах «Берлинская жара». В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал о работе над проектом и о том, какие роли ему нравится исполнять больше.

Филимонов исполняет роль шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, который выступает антагонистом главного героя. Актер отметил, что без раздумий согласился на роль. Он заявил, что с интересом исполняет роль отрицательного персонажа.

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«Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают», — признался Филимонов.