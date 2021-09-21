Звезда «Венома» Том Харди заявил о желании попасть в киновселенную Marvel

Британский актер Том Харди заявил, что хотел бы присоединиться к киновселенной Marvel в будущих частях «Венома». Он также отметил, что ответвлению от Sony необходимо менять подход в работе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на портал ScreenRant.

Marvel Studios создала огромную вселенную супергероев. В ней персонажи взаимодействуют друг с другом в разных картинах. Мир Marvel продолжает расти, однако компания Sony, которая работает над киновселенной Человека-паука, развивается по совершенно иному пути.

В 2018 году состоялась премьера картины «Веном». Фильм получил большие кассовые сборы, что дало возможность работать над следующими проектами, включая вторую часть и «Морбиуса» с актером Джаредом Лето в главной роли.

Питер Паркер, права на которого принадлежат Sony, в настоящий момент является героем вселенной Marvel. Многие фанаты предположили, что антагонисты персонажа могут появиться в новой картине про супергероя.

«Да, это действительно тяжело, потому мы с парнями из „Веном-верс“ объединились под Sony, и вот на кого мы работаем, это наша команда», — заявил актер.