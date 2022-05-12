Звезда «Венома» и «Горбатой горы» Уильямс вновь станет матерью

Голливудская актриса Мишель Уильямс, снявшаяся в фильмах «Веном» и «Горбатая гора», станет матерью в третий раз. Об этом сообщило издание Variety.

Актриса рассказала журналистам, что ребенок должен появиться на свет уже осенью. На некоторое время она планирует сделать паузу в своей карьере, чтобы посвятить время воспитанию ребенка, написал сайт «Дни.ру».

«Приятно осознавать, что желаемое оказывается возможным еще раз. Это удача для меня и моих близких», — сказала артистка.

Уильямс призналась, что планирует сделать перерыв сразу после премьеры автобиографического фильма Стивена Спилберга «Фабельманы», в котором она исполнила главную роль.

«Я думала о том, смогу ли я работать, пока беременна. Но я слишком устала», — пояснила актриса.

Мишель Уильямс имеет ребенка от актера Хита Леджера, который ушел из жизни в 2008 году, а также от режиссера Томаса Кейла, с которым они обручились два года назад.