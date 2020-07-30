Звезда «Великолепного века» вернется на экраны после череды скандалов

Недавно артистка подписала контракт на съемки в новом проекте. Актриса призналась, что сценарий захватил все ее внимание чуть ли не с первых строчек. Чакыр не сомневается, что теленовелла с ее участием будет успешной.

Звезда приняла предложение о работе без раздумий. Чакыр назвала новый проект душевным и интересным. Однако другие подробности она отказалась разглашать.

Звезда «Великолепного века» признала, что в последние годы ее карьера начала разрушаться. Всему виной судебные тяжбы и неудачный выбор ролей.

Чакыр известна как скандалистка, поэтому турецкие продюсеры отказываются с ней работать. Несколько лет назад актрису арестовали за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови нашли 2,44 промилле. Кроме того, артистка постоянно прогуливала работу. Из-за нее выход новых эпизодов постоянно задерживали, поскольку девушка не приходила на съемки.

В 2019 году в отношении турецкой актрисы возбудили уголовное дело. Артистке грозил реальный срок. Чакыр пришла в кафе пьяной и оскорбила девушек в хиджабах, написал сайт «Дни.ру».