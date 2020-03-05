Звезда «Великолепного века» развеяла слухи о пластической операции

По данным издания, сообщения о том, что артистка перенесла пластические операции, оказались фейком. Эти домыслы возникли из-за того, что Чехре появлялась на публике исключительно в черных очках и не снимала их.

Журналисты предположили, что таким образом она скрывает следы пластической операции. Выяснилось, что у актрисы ячмень и воспаления на веке.

«Несмотря на недуг, я посещаю мероприятия, на которых дала слово присутствовать. <…> Все мои морщины все еще со мной», — пояснила Чехре.