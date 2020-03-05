05 марта 2020, 18:57
Звезда «Великолепного века» развеяла слухи о пластической операции
Турецкая актриса Небахат Чехре, известная отечественному зрителю по сериалу «Великолепный век», заверила своих поклонников, что скоро вернется к работе. Сначала она слегла с гриппом, а после выздоровления простудилась, передают «Дни.ру».
По данным издания, сообщения о том, что артистка перенесла пластические операции, оказались фейком. Эти домыслы возникли из-за того, что Чехре появлялась на публике исключительно в черных очках и не снимала их.
Журналисты предположили, что таким образом она скрывает следы пластической операции. Выяснилось, что у актрисы ячмень и воспаления на веке.
«Несмотря на недуг, я посещаю мероприятия, на которых дала слово присутствовать. <…> Все мои морщины все еще со мной», — пояснила Чехре.