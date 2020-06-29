Звезда «Великолепного века» рассказала о своей поездке в Москву

Артистке понравилась Москва: и атмосфера города, и его жители. Узерли сказала, возможно, она приедет еще. Она также порассуждала о внешности и манерах местных жителей. Оказалось, что немецко-турецкая актриса в целом очень мало знала о России, и тем интереснее для нее стала поездка.

«Я слышала, что русские женщины самые красивые в мире, и подтверждаю это», — приводит слова Узерли сайт «Царьград».

Актриса высказалась и о русских мужчинах. Она рассказала, что у нее не было времени на то, чтобы приглядеться к ним. Кроме того, на всех встречах и деловых ужинах ее в основном окружали женщины или иностранцы. Однако она успела пообщаться с одним русским мужчиной. Артистка подметила, что он был очень вежлив, наблюдателен и даже немного застенчив. Но больше всего знаменитости понравилась его сосредоточенность и деловитость.