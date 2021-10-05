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    05 октября 2021, 13:56

    Звезда «Великолепного века» рассказала о курьезах на съемках

    Полина Гребенщикова

    Мерьем Узерли, звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» рассказала о сложностях, с которыми ей приходилось сталкиваться на съемках. Актриса попадала и в забавные, и в по-настоящему опасные ситуации. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на турецкое издание Mag.

    Звезда «Великолепного века» рассказала о курьезах на съемках

    Например, однажды Узерли сказала продюсерам, что прекрасно держится на лошади, чтобы получить роль. При этом на самом деле актриса не имела опыта в верховой езде.

    «Когда подошла моя очередь снимать сцены с лошадьми, я из страха постоянно забывала то, что выучила», — призналась она.

    В другой раз актриса чуть не лишилась зрения: у нее не получалось заплакать во время съемок сцены, и чтобы добиться необходимых по сюжету слез, ей на глаза нанесли специальный крем, раздражающий слизистую оболочку. Это чуть было не обернулось серьезными проблемами со здоровьем: из-за реакции на крем актриса на несколько дней потеряла способность хорошо видеть.