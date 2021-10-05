Звезда «Великолепного века» рассказала о курьезах на съемках

Мерьем Узерли, звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» рассказала о сложностях, с которыми ей приходилось сталкиваться на съемках. Актриса попадала и в забавные, и в по-настоящему опасные ситуации. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на турецкое издание Mag.

Например, однажды Узерли сказала продюсерам, что прекрасно держится на лошади, чтобы получить роль. При этом на самом деле актриса не имела опыта в верховой езде.

«Когда подошла моя очередь снимать сцены с лошадьми, я из страха постоянно забывала то, что выучила», — призналась она.

В другой раз актриса чуть не лишилась зрения: у нее не получалось заплакать во время съемок сцены, и чтобы добиться необходимых по сюжету слез, ей на глаза нанесли специальный крем, раздражающий слизистую оболочку. Это чуть было не обернулось серьезными проблемами со здоровьем: из-за реакции на крем актриса на несколько дней потеряла способность хорошо видеть.