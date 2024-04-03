Знаменитости 03 апреля 2024, 14:16 Звезда «Уральских пельменей» рассталась с женихом Участница «Уральских пельменей» Ксения Корнева сообщила о расставании с женихом Vadim Tarakanov / Global Look Press

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Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева сообщила о разрыве помолвки. Актриса рассказала о расставании с возлюбленным в своем Telegram-канале.

Изначально Корнева завуалировала эту новость, опубликовав пост с намеком на конец отношений с избранником. Однако подписчики стали задавать уточняющие вопросы, имеет ли артистка в виду, что ее свадьба отменяется.

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«Выходит, что так», — ответила она.

Актриса пояснила, что вступит в законный брак, когда получит предложение руки и сердца от достойного мужчину.

«Тут, к сожалению, не в характерах несхождение, а другая ситуация, несовместимая с семейной жизнью», — пояснила Корнева.

Ранее основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов раскрыл причины развода с первой женой. Он признался, что браку помешала его кочевая жизнь с творческим коллективом.