Звезда «Уральских пельменей» пожаловался на интересы своей аудитории

Юморист, звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников упрекнул своих подписчиков в Instagram в том, что им неинтересны те посты, которые он бы хотел публиковать. Об этом написала Lenta.ru.

Артист посетовал, что подписчики неактивны под постами, которые интересно публиковать ему самому — про родину и про баню, а также не реагируют на красивые фото или еще что-то «более умное».

«Вы это не смотрите. Интересны только дебилоидные танцы. <…> Может, только их и выкладывать?» — спросил артист у поклонников.

Эти рассуждения появились под публикацией, демонстрирующей те самые «танцы» — на видео Мясников, облаченный в женские лосины, танцует с соратником по «Уральским пельменям» Андреем Рожковым под песню певицы Натали «Черепашка». Мясников пошутил, что в этих нарядах они с Рожковым могли бы стать победителями премии «Муз-ТВ», поскольку умение петь для этого сейчас не требуется.

Поклонники в комментариях заверили Мясникова, что публиковать он может все, что хочет, потому что им интересно все — «и про родину, и про баню, и красивые фото, и дебилоидные танцы тоже».