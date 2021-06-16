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    16 июня 2021, 15:35

    Звезда «Уральских пельменей» пожаловался на интересы своей аудитории

    Полина Гребенщикова

    Юморист, звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников упрекнул своих подписчиков в Instagram в том, что им неинтересны те посты, которые он бы хотел публиковать. Об этом написала Lenta.ru.

    Звезда «Уральских пельменей» пожаловался на интересы своей аудитории

    Артист посетовал, что подписчики неактивны под постами, которые интересно публиковать ему самому — про родину и про баню, а также не реагируют на красивые фото или еще что-то «более умное».

    «Вы это не смотрите. Интересны только дебилоидные танцы. <…> Может, только их и выкладывать?» — спросил артист у поклонников.

    Эти рассуждения появились под публикацией, демонстрирующей те самые «танцы» — на видео Мясников, облаченный в женские лосины, танцует с соратником по «Уральским пельменям» Андреем Рожковым под песню певицы Натали «Черепашка». Мясников пошутил, что в этих нарядах они с Рожковым могли бы стать победителями премии «Муз-ТВ», поскольку умение петь для этого сейчас не требуется.

    Поклонники в комментариях заверили Мясникова, что публиковать он может все, что хочет, потому что им интересно все — «и про родину, и про баню, и красивые фото, и дебилоидные танцы тоже».