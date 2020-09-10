Звезда «Универа» рассмеялся над своим приговором в суде

Артиста оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Однако водительские права у него не забрали. Соответствующий приговор зачитал мировой судья Головинского района Москвы.

После этого Кещян начал переговариваться со своим адвокатом и смеялся. Он интересовался, как так получилось, что его признали виновным «без всяких доказательств». «Что я должен был сделать, чтобы доказать?» — спросил актер.

«Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать (что ты невиновен — прим.), они должны были доказать», — ответила Кещяну сторона защиты.

Судебное заседание прошло в Головинском районном суде Москвы.

Ранее актер не согласился с предъявленными ему обвинениями в выезде на встречку. При этом он признал, что нарушил правила дорожного движения: развернулся в запрещенном для этого месте. Правила ПДД Кещян нарушил в июне, когда гнал по Ленинградскому шоссе. Изначально знаменитости грозило лишение прав управления авто на срок до шести месяцев.

Всего на счету актера числится 13 штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 6,5 тысячи рублей.

Кещян известен по роли Майкла в сериалах «Универ» и «СашаТаня».