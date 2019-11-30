  • Звезда «Универа» объяснила, почему ей стыдно за русских мужчин

    30 ноября 2019, 19:32

    Алена Макаренко

    Российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стыдится русских мужчин. Но со своим избранником она счастлива в браке. В этом артистка призналась в интервью журналисту Дмитрию Шепелеву в YouTube-шоу «Мамки».
    Звезда «Универа» объяснила, почему ей стыдно за русских мужчин

    Актриса считает русских мужчин ленивыми и пьющими, а еще они не любят помогать женщинам по дому. Поэтому многие из них не могут претендовать на звание настоящего мужчины.

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    «Ну не все, конечно», — уточнила Хилькевич. Актриса сразу же отметила, что она счастлива в браке со своим возлюбленным, 33-летним бизнесменом Артуром Волковым.

    А вот к мужчинам из Белоруссии у Хилькевич другое мнение — прямопротивоположное. Она призналась: это связано с тем, что ее отец — белорус.

    Анна Хилькевич известна по роль Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Также она сыграла в нескольких частях франшизы «Елки», сериалах «Барвиха» и «СашаТаня». На аккаунт актрисы в Instagram подписаны более восьми миллионов поклонников.