Знаменитости 02 апреля 2024, 11:41 Звезда «Универа» Анна Хилькевич в третий раз станет мамой Актриса Хилькевич объявила о третьей беременности Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Актриса Анна Хилькевич ждет третьего ребенка. О своей беременности она рассказала на шоу «УТРО. ТНТ», а после опубликовала новость в своем Instagram*.

«У нас для вас большие новости, которые я тщательно скрывала. Об этой новости я рассказала в шоу „Утро“ на ТНТ. Я очень рада, что наконец-то могу поделиться этим с вами здесь», — написала артистка в сторис.

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Актриса предупредила подписчиков, что из-за беременности вынуждена пересмотреть привычный контент. Она пояснила, что ближайшее время фэшн-, бьюти- и секси-контента не ожидается.

При этом Хилькевич пообещала делиться историями из своей жизни, публиковать посты о быте, детях и материнстве. Артистка заявила, что продолжит работу, несмотря на свое положение.

Ранее певица Кети Топурия рассекретила свою беременность. Солистка музыкальной группы A’Studio в третий раз станет матерью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.