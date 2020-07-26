Звезда «Унесенных ветром» умерла в 104 года

Артистка скончалась 25 июля во сне в своем доме в Париже, где жила в последнее время. Ей было 104 года.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио. В Японии ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда родители развелись, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. В 18 лет она получила от студии Warner Brothers первый контракт.

Актриса известна по ролям в кинолентах «Приключения Робин Гуда» (1938), «Унесенные ветром» (1939), «Наследница» (1949) и «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964). Карьера актрисы продлилась более полувека, за это время она снялась в более чем 50 фильмах.

За весь профессиональный путь де Хэвилленд два раза выиграла премию «Оскар». Главная кинонаграда досталась ей за фильмы «Каждому свое» (1948) и «Наследница» (1949). При этом номинирована на «Оскар» она была пять раз, в том числе за роль Мелани в «Унесенных ветром». Кроме того, актриса дважды получила «Золотой глобус».

В июне 2017 года актриса получила титул Дама-командор Ордена Британской империи за выдающиеся заслуги в драматическом искусстве.

Оливия де Хэвилленд была одним из последних представителей золотой эры Голливуда.