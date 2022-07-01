Звезда «Улицы разбитых фонарей» Кузнецов рассказал о проблемах в семье

Актер Юрий Кузнецов, запомнившийся зрителям по роли подполковника милиции Юрия Петренко из сериала «Улицы разбитых фонарей», рассказал о проблемах в своей семье в передаче «Секрет на миллион» на НТВ. Об этом написали «Дни.ру».

По словам актера, сейчас он живет с дочерью, которая очень его поддерживает. Некоторое время назад она вытянула отца из тяжелой депрессии. А вот сестра актера обиделась на свою семью и разорвала общение несколько лет назад. По словам Кузнецова, она считает, что брат мог бы в свое время тоже «протащить» ее в кино. Галина обижена на то, что проявляла актерский талант с детства, но мать и отец недооценили ее. Однако Юрий Кузнецов считает, что сестра сама виновата в своих бедах.

«Старшая сестра в связи с какими-то непонятными нам обстоятельствами отреклась от нашей фамилии», — рассказал он.