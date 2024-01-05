05 января 2024, 23:18
Звезда турецких сериалов умерла по время прочтения сценария
Турецкая актриса Айла Алган скончалась, когда читала новый сценарий
Турецкая актриса Айла Алган скончалась на 87-м году жизни. В этот момент она читала новый сценарий, сообщила телерадиокомпания TRT.
Во время чтения у женщины случилось кровоизлияние в мозг. Актрису экстренно доставили в больницу, но медики не смогли ей помочь. Траурная церемония прощания состоится в субботу, 6 января.
Реклама
Алган снималась в десятках турецких фильмов. Наиболее известными картинами с ее участием были сериал «Тысяча и одна ночь» и фильм «Последний гарем». Другими фильмы с ней — «Спроси свое сердце», «Улица разлук» и «Держите слово».
Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но провела детство во Франции. Позже она переехала в США и закончила там Нью-Йоркскую актерскую студию. У актрисы есть ребенок от мужа Беклана Алгана.
Дети
Сериалы
Кино
Женщины
Фильмы
Реклама
Реклама