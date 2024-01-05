Знаменитости 05 января 2024, 23:18 Звезда турецких сериалов умерла по время прочтения сценария Турецкая актриса Айла Алган скончалась, когда читала новый сценарий Unsplash

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Турецкая актриса Айла Алган скончалась на 87-м году жизни. В этот момент она читала новый сценарий, сообщила телерадиокомпания TRT.

Во время чтения у женщины случилось кровоизлияние в мозг. Актрису экстренно доставили в больницу, но медики не смогли ей помочь. Траурная церемония прощания состоится в субботу, 6 января.

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Алган снималась в десятках турецких фильмов. Наиболее известными картинами с ее участием были сериал «Тысяча и одна ночь» и фильм «Последний гарем». Другими фильмы с ней — «Спроси свое сердце», «Улица разлук» и «Держите слово».

Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но провела детство во Франции. Позже она переехала в США и закончила там Нью-Йоркскую актерскую студию. У актрисы есть ребенок от мужа Беклана Алгана.