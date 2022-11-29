29 ноября 2022, 11:23
Звезда телепередачи «Давай поженимся» рассказала о подготовке к Новому году
Роза Сябитова: каждый новый год мы создаем тематическую елку
Одним из главных блюд на новогоднем столе свахи Розы Сябитовой является салат оливье и курица на бутылке. Об этом она рассказала в интервью с teleprogramma.pro.
Сябитова предпочитает отмечать Новый год в кругу семьи. Традиционно ее стол украшает салат оливье, который сваха готовит под фильм «Ирония судьбы».
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По словам Сябитовой, каждый год ее семья необычно украшает елку. Так, например, в этом году на новогоднем дереве появятся фотографии с самыми теплыми воспоминаниями.
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Главная сваха страны призналась, что в этом году принимает активное участие в телевизионных съемках программ, посвященных Новому году.
Новый год
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