Звезда «Сватов» Васильев рассказал, какую ошибку допустили создатели сериала

Народный артист России Анатолий Васильев рассказал, какую ошибку допустили создатели сериала «Сваты». Об этом сообщил NEWS.ru.

Актер заявил, что создателям сериала не стоило менять режиссера Юрия Морозова, который работал над созданием первого сезона.

«До сих пор не понимаю, почему поменяли замечательного режиссера Юрия Морозова, который, собственно, данный проект и запускал. С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», — заявил Васильев.

Он подчеркнул также, что актеры сериала должны высказывать благодарность первому режиссеру. Именно благодаря его вкладу проект полюбили многие зрители.