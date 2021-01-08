Мошенники стали собирать деньги в Instagram от имени звезды «Сватов»

Мошенники создали в Instagram страницу от имени Людмилы Артемьевой, известной по сериалу «Сваты». Актриса пожаловалась, что аккаунт не только не заблокировали, но и отметили как официальный.

«В Instagram существует якобы моя официальная страница, с голубой галочкой. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что я не имею никакого отношения ни к этой странице, ни к той гадости, которую они рекламируют», — заявила Артемьева ИА Nation News.

Она добавила, что мошенники от ее имени занимаются сбором денег. При этом сама она никак не связана с номером банковской карты, которую периодически публикуют. При этом соцсеть является американской, поэтому никакие просьбы о блокировке не действуют.

По словам актрисы, она больше не фотографируется с поклонниками из-за фальшивой страницы. Если кто-то выкладывает с ней снимок, то он тут же появляется в этом аккаунте. Артемьева напомнила, что у нее есть официальная страница во «ВКонтакте». Она призвала своих поклонников помочь ей заблокировать мошеннический аккаунт в Instagram.

Людмила Артемьева — заслуженная артистка России. Впервые на телевизионных экранах появилась в 1986 году. Исполнила роль в школьном фильме «Очень страшная история». Также Артемьеву можно увидеть в таких сериалах, как «Сваты», «Кто в доме хозяин?», «Таксистка» и других.