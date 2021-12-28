Звезда «Сватов» Олеся Железняк рассказала о своей семье и о съемках в новом сезоне сериала

В понедельник 27 декабря телеканал «Россия 1» запустил показ седьмого сезона сериала «Сваты». Исполнительница роли Ларисы Буханкиной Олеся Железняк рассказала о том, с кем продолжает общение из «Сватов» в повседневной жизни, а также поделилась моментами, связанными со своей семьей. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Мы с коллегами почти не расставались за эти годы, так как играем вместе в разных спектаклях и с Татьяной Кравченко, и с Колей Добрыниным, и с Федей Добронравовым. С Сашей Феклистовым часто пересекаемся. Атмосфера была радостная и праздничная, всегда много юмора, смеха. Партнеры такие, что без юмора никуда. И даже когда пришли новые герои, например, Миша Трухин, атмосфера все равно осталась семейной и теплой», — сообщила актриса.

Железняк рассказала, что сходства со своей героиней Ларисой Буханкиной не имеет совсем. Даже в семье никто не говорит с ней о работе и о ее ролях в кино.

«Нет, мне никто такого не говорил в семье. Да мы и не смотрим мои работы, у меня в семье нет культа артистки, мы живем обычной жизнью. Если и есть схожесть с Ларисой, то небольшая. У нас чувство юмора общее. Конечно, есть некий симбиоз меня и героини», — пояснила актриса.

По словам артистки, главный успех сериала заключается в его простоте и понятности для каждой семьи. К тому же в «Сватах» присутствует уникальный сценарий, прекрасные актеры и режиссер, который собрал отличную команду, заключила она.