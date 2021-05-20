Звезда «Сумерек» получила первую за пять лет роль

Американский актер Тэйлор Лотнер получил роль в фильме впервые за пять лет. Об этом сообщил Deadline.

Он сыграет в фильме Home Team, который выйдет эксклюзивно на Netflix. Съемки уже начались.

Сценарий написали Кристофер Титоун и Кит Блюм. Вместе с Лотнером снимутся Роб Шнайдер («Мужчина по вызову» и «Цыпочка») и Кевин Джеймс («Одноклассники»).

По сюжету Home Team, спустя два года после победы в Суперкубке главный герой Пэйтон возвращается в родной город после дисквалификации. По приезде он узнает, что в футбольной команде, где он работает тренером, занимается его 12-летний сын.

Тэйлор Лотнер известен по вампирской саге «Сумерки», где исполнил роль Джейкоба Блэка. После этой работы он снялся в нескольких фильмах, которые в итоге показали низкие рейтинги. Последняя кинокартина, в которой сыграл актер, — «Оседлать волну» 2016 года, написал News.ru. Два фильма, в которых он еще снялся, не дошли до проката. А в киноленте «Мы можем быть героями» актера заменил Джеффри Дж. Дашнау.

В последние годы Тэйлор Лотнер жил в Калифорнии со своей девушкой, медсестрой Тэйлор Доум.