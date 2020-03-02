Звезда «Солнцестояния» и «Трансформеров» приедет в Россию

По данным издания, встреча с актером пройдет в кинотеатре «Октябрь» 14 марта. Он ответит на вопросы зрителей и расскажет о работе над своим первым фильмом «Молоко» в качестве режиссера. Картина снята в черно-белой гамме. В ее основе лежит тема великого голода, важная для истории Ирландии. Главную роль в ленте сыграл Уилл Поултер, снимавшийся вместе с Рейнором в «Солнцестоянии».