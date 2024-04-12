Знаменитости 12 апреля 2024, 17:20 Звезда «Слова пацана» целый год боролся с тяжелой депрессией Актер из «Слова пацана» Копейкин заявил, что справился с тяжелой депрессией РИА «Новости»

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Актер Вячеслав Копейкин, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», целый год боролся с тяжелой депрессией. Об этом артист рассказал в выпуске YouTube-шоу «Справиться проще».

На протяжении года молодого человека посещали мысли о бессмысленности существования. Для поддержания настроения Копейкин прибегал к алкоголю, что лишь усугубляло его состояние. Он чувствовал себя настолько невыносимо, что в 25 лет, после окончания театрального вуза, обратился за помощью к специалистам.

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«И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь», — высказался Копейкин.

Чтобы восстановиться, актер активно занялся саморазвитием: бросил вредные привычки, начал уделять больше внимания чтению. Он также принимал медикаменты, однако со временем отказался от препаратов, благодаря тому, что обрел силы внутри себя и работал над своим эмоциональным состоянием. Такой путь к выздоровлению Копейкин назвал непростым.

Недавно выяснилось, что в нашумевший сериал «Слово пацана» не взяли дочь актера Алексея Панина*. Артист вспомнил, как они вместе делали видеопрезентацию для кастинга.

* Признан иноагентом на территории России.