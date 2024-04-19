Знаменитости 19 апреля 2024, 17:16 Звезда «Слова пацана» рассекретил роман с актрисой, которая старше его Звезда сериала «Слово пацана» Копейкин подтвердил роман с актрисой Енжаевой РИА «Новости»

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На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что актеры Слава Копейкин и Яна Енжаева, снимавшиеся вместе в сериале «Слово пацана», связаны романтическими отношениями. В конце концов артист официально признал их роман и разместил совместное фото с девушкой на своей личной странице.

Пара появилась на мероприятии, организованном в честь дня рождения кинотеатра KION, 18 апреля. Затем 25-летний актер выложил на своей странице совместное фото с девушкой, на котором они обнимаются и целуются.

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После Копейкин рассказал о своих чувствах к избраннице в эфире шоу Comedy Club.

«Девушка есть. Если у меня после этой фразы поубавится фанаток, то с одной стороны, конечно, грустно. С другой — что это за фанатки, которые уйдут от меня только потому, что я счастлив?» — заявил он.

Яне Енжаевой 29 лет. Она снялась в 19 кинопроектах, среди которых фильм «Праздники» и популярные сериалы — «Молодежка», «Метод» и «Отель Элеон».

О том, как именно начался роман между Копейкиным и Енжаевой, пока ничего не известно. Возможно, пара решит поделиться этой историей в будущем.

Актер ранее заявил, что целый год боролся с тяжелой депрессией. На протяжении года молодого человека посещали мысли о бессмысленности существования.