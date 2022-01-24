Звезда «Склифосовского» Мария Куликова назвала себя «рабочей лошадкой»

Российская актриса, звезда «Склифосовского» Мария Куликова заявила, что у артистов серьезного уровня довольно обширный список требований. Однако себя она относит к «рабочим лошадкам». Об этом написал журнал «Антенна-Телесемь».

Артистка призналась, что за годы работы выработала в себе одну привычку. Во время обеденного перерыва, который длится час, она предпочитает спать, но если в ее вагончике есть кто-то еще, то осуществить этот план не удастся. Поэтому единственное, что ей хотелось бы, это иметь свой отдельный уголок, рассказали «Дни.ру».

«Если говорить об артистах серьезного уровня, наших мастодонтах, то конечно у них должно быть все идеально, я же — рабочая лошадка прекрасно про себя все понимаю, не отношу к значимой фигуре, что, кстати, помогает по жизни — у тебя нет никаких разочарований, ты все время готов к каким-то некомфортным условиям, а когда появляется комфорт, то радуешься ему», — сообщила Куликова.

По словам актрисы, отсутствие завышенных ожиданий помогает ей в обычной жизни. Она всегда готова к различным условиям работы.