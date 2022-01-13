Звезда сериалов «Последний аксель» Федотов стал отцом

Актер сериалов «Последний аксель», «Медиум», «Шерлок в России» Федор Федотов впервые стал папой. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт актера.

В сторис он выложил фотографию из роддома. На ней мужчина держит своего новорожденного ребенка. Малыш укутан в зеленое одеяло. Супруга актера Анастасия подарила актеру дочку. Ей дали имя Ульяна.

Мужчина публично поблагодарил жену за рождение ребенка. Он отметил, что восхищен своей супругой. Он отметил, что считает Анастасию человеком великих дел и мыслей.