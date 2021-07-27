Звезда сериалов «Кадетство» и «Ранетки» попал в ДТП с КамАЗом

Актер театра и кино Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом, когда катался на велосипеде. Авария произошла в подмосковной деревне Рудины. Об этом актер рассказал изданию StarHit.

«Все со мной хорошо, спасибо! Да, была небольшая авария, но ничего серьезного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже!» — рассказал 63-летний актер.

Сейчас он находится на съемках в Киеве. Он уточнил, что ДТП произошло на днях. По словам актера, ему повезло — он отделался только легким испугом и небольшими ушибами.

В интервью изданию он также рассказал, что продолжает работать над различными проектами. Его поддерживает жена Галина — пара вместе уже более 40 лет. По словам Андреева, они ругались, как и остальные пары, но развестись не думали. Супруги смогли преодолеть все трудности и воспитали сына. Актер посоветовал «быть терпимее друг к другу, тогда все будет хорошо».

Вадим Андреев сыграл в десятках картин. Больше всего он известен по ролям в фильмах «У матросов нет вопросов», «ТАСС уполномочен заявить…», а также в сериалах «Кадетство», «Кармелита», «Ранетки» и «Молодежка».