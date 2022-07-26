Звезда сериала «Война семей» Арина Постникова рассказала о съемках в откровенных сценах

Второй сезон сериала «Война семей» скоро выходит на ТНТ. Актриса Арина Постникова, сыгравшая в сериале Лену, дала интервью для сайта kp.ru и рассказала, каково ей было сниматься в романтических и даже постельных сценах.

В сериале Постникова снялась во многих романтических сценах с актером Егором Бероевым, исполняющим одну из главных ролей. По ее словам, она относится к таким съемкам спокойно. Актриса считает, что в романтических и постельных сценах сниматься можно, если они необходимы по сюжету.

«К сожалению или, к счастью, любые выражения чувств в кадре — это часть профессии. Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идет большой праздник. В кино для меня важно в первую очередь показать искренние эмоции, на сколько возможно органично», — рассказала актриса.