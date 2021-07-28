Звезда сериала «Во все тяжкие» упал в обморок во время съемок

Актер Боб Оденкерк, известный по сериалу «Во все тяжкие», упал в обморок прямо на съемочной площадке. На этот раз он принимал участие в картине «Лучше позвоните Солу». Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Variety.

Врачи увезли актера прямо с площадки и положили в медучреждение до выяснения анализов. Сейчас Оденкерк получает необходимую помощь. О том, по какой причине произошел обморок, ничего не известно.

Съемки спин-оффа «Во все тяжкие», который называется «Лучше позвоните Солу» проходят в Нью-Мексико. Актер играет роль адвоката Сола Гудмана, который был героем оригинального шоу.