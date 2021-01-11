Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова заразилась коронавирусом

«Увы, и в мою семью пришла болезнь. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем, ведь наши предки пережили более страшное — ленинградскую блокаду военного времени. Всем желаю быть осторожными, соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении.

Актриса призналась, что обычно не рассказывает подписчикам о состоянии здоровья своей семьи, но сейчас другие времена и вирус продолжает гулять по Санкт-Петербургу. Мельникова призвала всех быть осторожнее, соблюдать меры безопасности и продолжать верить, что скоро все изменится в лучшую сторону.

Анастасия Мельникова известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный». Она также является депутатом Заксобрания V и VI созывов от «Единой России».

На прошлой неделе стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева тоже заразилась коронавирусом. Она сообщила, что у нее появилась головная боль и слабость, также пропал аппетит.