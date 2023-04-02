02 апреля 2023, 02:03
Звезда сериала «Теория большого взрыва» впервые стала мамой в 37 лет
Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко родила дочку в 37 лет
Исполнительница главной роли в сериале «Теория большого взрыва» Кейли Куоко впервые стала мамой в 37 лет. Она родила дочь, фото которой опубликовала в соцсетях.
Актриса сама сделала снимок из родильной палаты. Она не стала прятать лицо новорожденной дочери под стикерами. Кейли сообщила, что назвала девочку Матильдой.
Поклонники поздравили актрису с рождением ребенка. Они от всей души порадовались за маму и дочь. Многие восхитились новорожденной и отметили, как хороша только появившаяся на свет девочка.
Ранее певица Катя IOWA в своих социальных сетях сообщила о рождении ребенка. Малыш появился на свет утром 31 марта. Знаменитость не стала озвучивать пол ребенка, лишь написав одно слово «Случилось».
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