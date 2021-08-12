Звезда сериала «Татьянин день» рассказал, что болен эпилепсией

Вадим Колганов, известный по роли Виктора Рыбкина в сериале «Татьянин день», рассказал, что страдает от одной из форм эпилепсии. В последнее время приступы беспокоят актера нечасто, написало РИА «Новости».

Колганов рассказал, что долгое время жил спокойно, не подозревая о болезни. Эпилепсия дала о себе знать во время службы в армии.

«Однажды в армии с утра была дана команда „Подъем“. Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке», — поделился актер в эфире телеканала «Россия 1».

Колганов отметил, что болезнь обычно проявляется в стрессовых ситуациях. К счастью, в последнее время она беспокоит его гораздо реже, чем в юные годы.

Помимо популярного сериала «Татьянин день» Колганов исполнял роли в сериалах «Дессантура» и «Дальнобойщики», а также в скандальном фильме «Сволочи».

Ранее коллега Колганова по сериалу «Татьянин день», актер Артем Артемов заявил, что его пытались отравить.