Звезда сериала «Сплетница» Марлайн Барретт рассказала о борьбе с раком | 360°

Знаменитости 29 сентября 2022, 04:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Звезда сериала «Сплетница» Марлайн Барретт рассказала о борьбе с раком

Читать 360tv в

Звезда сериала «Сплетница», актриса Марлайн Барретт рассказала, что врачи обнаружили у нее рак матки и яичников. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на журнал People.

По словам актрисы, она начала подозревать у себя заболевание, когда играла в сериале «Медики Чикаго» женщину, борющуюся с раком груди. Почувствовав настоящие симптомы, актриса обратилась в больницу: ее опасения подтвердились.

Реклама

«Я выглядела так, как будто была на девятом месяце беременности. И у меня также была одышка, но боли не было, что было интересно», — рассказала актриса.

Реклама

Сейчас Барретт проходит курс химиотерапии.

0 0 0 0 0 0