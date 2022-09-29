Звезда сериала «Сплетница» Марлайн Барретт рассказала о борьбе с раком | 360°

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Звезда сериала «Сплетница» Марлайн Барретт рассказала о борьбе с раком

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Звезда сериала «Сплетница», актриса Марлайн Барретт рассказала, что врачи обнаружили у нее рак матки и яичников. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на журнал People.

По словам актрисы, она начала подозревать у себя заболевание, когда играла в сериале «Медики Чикаго» женщину, борющуюся с раком груди. Почувствовав настоящие симптомы, актриса обратилась в больницу: ее опасения подтвердились.

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«Я выглядела так, как будто была на девятом месяце беременности. И у меня также была одышка, но боли не было, что было интересно», — рассказала актриса.

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Сейчас Барретт проходит курс химиотерапии.

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